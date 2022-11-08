Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.5923
0.31%
Dolar
18.606
0.70%
Altın
997.16
0.20%
Borsa
4375
0.00%
Bitcoin
372.533
-4.54%
BTXN Coin
10.15
-1.16%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak

    Odunpazarı Modern Müze'de sanatçı Ata Doğruel, 'Işık Kaynağı' isimli performansıyla 40 gün/960 saat boyunca karanlık odada kalacak. Bu Türkiye’de bir ilk olacak.
    • 08.11.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak

    Sanatçı Ata Doğruel, 40 yaşına gireceği 2031 senesine kadar birbirinden farklı 40 günlük performanslar gerçekleştirme kararı aldı.

    Bu bağlamda '40' serisinin ilk performansı olan 'Işık Kaynağı', Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) devam eden 'Yas ve Haz' sergisine paralel olarak başladı.

    Karanlık odada 40 gün geçirecek

    'İnsan insanın ışığıdır' fikriyle yola çıkan sanatçı, müze içerisinde belirlenen karanlık bir odada 40 gün/960 saat boyunca aralıksız kalacak ve tek ışık kaynağı ziyaretçilerin getirdiği mum olacak.

    Oda sadece ziyaretçi orada kaldığı sürece aydınlanacak ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekerek süreci dokümante edecek.

    Böylelikle katılımcılar, performansın bir parçası haline gelmiş olacak.

    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak #1

    3 yıldır izole yaşıyor

    Toplumdan izole 3 yıllık bir süreç yaşadığını söyleyen Doğruel, “Benim 3 senedir yaşadığım izolasyonu, tüm dünya pandemi sebebiyle yaşadı. Bir anda izole olan insanlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerin ihtiyacını süreç ilerledikçe görmeye başladılar. Performanslar arasında sürdürdüğüm yaşam, sadece bir sonraki performansı beklemek ve ona hazırlanmak demek. Esas dünyam ve hayatım, performansı icra ettiğim, içinde olduğum zamanlar.” dedi.

    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak #2

    Türkiye’de bir ilk

    DHA’nın haberine göre; Türkiye'de bir müzenin uzun süreli ve kesintisiz olarak ev sahipliği yaptığı ilk performans olan 'Işık Kaynağı', 40 gün boyunca, geceleri ve pazartesi günleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca OMM'da deneyimlenebilecek.

    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak #3

    Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak #4


    Ensonmagazin 28. Bölüm: Günün magazin haberleri
    Magazin

    Ensonmagazin 28. Bölüm: Günün magazin haberleri

    Hayaller Amerika! 2022 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Yaşam

    Hayaller Amerika! 2022 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir