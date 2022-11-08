Eskişehir’de performans sanatçısı, 40 gün karanlıkta kalacak

Odunpazarı Modern Müze'de sanatçı Ata Doğruel, 'Işık Kaynağı' isimli performansıyla 40 gün/960 saat boyunca karanlık odada kalacak. Bu Türkiye’de bir ilk olacak.

Sanatçı Ata Doğruel, 40 yaşına gireceği 2031 senesine kadar birbirinden farklı 40 günlük performanslar gerçekleştirme kararı aldı.

Bu bağlamda '40' serisinin ilk performansı olan 'Işık Kaynağı', Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) devam eden 'Yas ve Haz' sergisine paralel olarak başladı.

Karanlık odada 40 gün geçirecek

'İnsan insanın ışığıdır' fikriyle yola çıkan sanatçı, müze içerisinde belirlenen karanlık bir odada 40 gün/960 saat boyunca aralıksız kalacak ve tek ışık kaynağı ziyaretçilerin getirdiği mum olacak.

Oda sadece ziyaretçi orada kaldığı sürece aydınlanacak ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekerek süreci dokümante edecek.

Böylelikle katılımcılar, performansın bir parçası haline gelmiş olacak.

3 yıldır izole yaşıyor

Toplumdan izole 3 yıllık bir süreç yaşadığını söyleyen Doğruel, “Benim 3 senedir yaşadığım izolasyonu, tüm dünya pandemi sebebiyle yaşadı. Bir anda izole olan insanlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerin ihtiyacını süreç ilerledikçe görmeye başladılar. Performanslar arasında sürdürdüğüm yaşam, sadece bir sonraki performansı beklemek ve ona hazırlanmak demek. Esas dünyam ve hayatım, performansı icra ettiğim, içinde olduğum zamanlar.” dedi.

Türkiye’de bir ilk

DHA’nın haberine göre; Türkiye'de bir müzenin uzun süreli ve kesintisiz olarak ev sahipliği yaptığı ilk performans olan 'Işık Kaynağı', 40 gün boyunca, geceleri ve pazartesi günleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca OMM'da deneyimlenebilecek.