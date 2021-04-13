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    Eskişehir'de Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir fırınları önünde pide kuyrukları oluşmaya başladı, vatandaşlar kalabalığa tepki gösterdi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 18:30
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    Eskişehir'de Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu

    Ramazan ayı geldi, vatandaş yılın ilk orucunu bugün tuttu. İftar vaktine saatler kala Eskişehir’deki fırınların önünde pide ve ekmek kuyrukları oluşmaya başladı.

    15-20 KİŞİDEN FAZLA KUYRUK OLUŞTU

    Bazı kuyrukların 15-20 kişiden fazla olduğu, sokak kenarlarına taştığı görüldü. Metrelerce uzayan ve çoğunlukla sosyal mesafenin yok sayıldığı kuyruklar, birçok fırının önünde benzer manzaralara neden oldu. Pes edip elleri boş döndüler Öte yandan bazı insanlar fırın işletmelerine tepki gösterdi.

    Eskişehir de Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu #1

    SOKAK BOYU KUYRUKLARDA BEKLEYİP EVLERİNE PİDE ALAMADAN DÖNENLER OLDU

    Saatlerdir kuyrukta beklediğini söyleyen bir vatandaş, fırındaki pidelerin sipariş üzerine kasalarla farklı bir yere götürüldüğünü, bekleyen insanların ise en az 1 saat daha beklemesi gerektiği söylendiğini iddia etti. Sokak boyu uzayan kuyruklarda bekleyip evlerine pide alamadan dönenler oldu.

    Eskişehir de Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu #2

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