Eskişehir'de sağanak yağmur esnafı mağdur etti

Gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini artırınca sokaklar adeta göle döndü. Esnaf işlerini bırakıp, biriken suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yağış, dün geceden itibaren etkili olurken sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, bazı sokaklarda taşkına sebep oldu.

Bölge esnafı, sokaktaki suyu kendi imkânlarıyla boşalttı. Bir esnaf o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR"

Esnaf arkadaşını ziyarete gelen Hakan Yılmaz, “Yolun ortasındaki eğimi bu kadar yüksek yapmanın anlamı var mı? Ben belediyeyi anlayamıyorum. Esnafın hali berbat. Bunun kışı da yağmurları da var. Eğer 4-5 saat yağmur yağarsa burası tamamen felç. Aynı şey İki Eylül Ortaokulu’nun orada var. Yani hiçbir önlem alınmıyor.” diye konuştu.

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YETKİLİLER TELEFONU YÜZÜNE KAPADI

Kovalarla dükkânının önündeki suyu tahliye eden Devran İnci, her sene bu sokağı su bastığını söyledi. Belediyeyi bu problem yüzünden aradıklarını, ancak yetkililerin telefonu yüzüne kapattıklarını iddia eden İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:





"ESNAF ARKADAŞLA SUYU TEMİZLEDİK"

“Bayramyeri Sokağı esnafıyım. Her sene karşılaştığımız bir durum. Her sene şikâyet ediyoruz, dilekçe veriyoruz ve arıyoruz ama her seferinde telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Bu konuda bize yardımcı olmuyorlar. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. Ben bu durumdan esnaf olarak şikâyetçiyim. Bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Kendi emeklerimizle birkaç esnaf arkadaşla suyu temizledik. İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık.” şeklinde konuştu.



