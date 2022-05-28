Eskişehir’de yarım asır önce yapılan Hal Cami duvarlarının tamamına yakını sarmaşıklarla kaplı oluşu oradan geçenlerin dikkatini çekerken, insanların yoğun ilgisinine neden oluyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yerleşimin, insan geçişinin yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan Hal Cami görüşünü ile yanından geçenleri kendine hayran bırakıyor.

1965 yılından beri ibadete açık olan Hal Cami çatısına kadar uzanan ve neredeyse tüm duvarları sarmaşıklar ile kaplı olan cami, bu özelliği sayesinde “Sarmaşıklı Cami” olarak tanılıyor.

Baharın gelmesiyle cıvıl cıvıl oluyor

Betonların arasında yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken cami, baharın gelmesiyle cıvıl cıvıl bir hal alıyor. Sadece sarmaşıklar ile değil, caminin bahçesinde bulunan yeşilliklerle de büyüleyici bir görüntü oluşuyor.

İHA'nın haberine görei, insan yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bölgede yer alan camiyi gören vatandaşlar, sık sık durup fotoğraf çekiliyor. Cami hem nefes aldırıyor hem de uzun yıllardır hizmet veriyor.