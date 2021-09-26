Eskişehir'de sezonu başlayan hünnapa ilgi yoğun

Çinlilerin 'hayat şurubu' hünnap tezgahtaki yerini aldı. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesine talep artıyor.

Eskişehir’de, Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" diye adlandırdığı hünnap, tezgahtaki yerini aldı. Ekim ayı sonuna kadar tezgahlarda bulunmaya devam edecek.

Faydaları saymakla bitmeyen hünnap kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, zayıflamaya yardım ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve strese de iyi geliyor.

Geçen sene 20 TL’den satılan meyvenin kilogramı bu sene de aynı fiyattan satılmaya devam ediyor.

Oldukça faydalı olan meyveye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"ŞEKER HASTALARI DA RAHATLIKLA YİYEBİLİR"

Eskişehir’de aktarcılık yapan Tuncay Tezcan, hünnabın faydalarını anlattı: “Hünnap özellikle sonbaharın ilk başlarında çıkan bir meyve. Akdeniz iklimlerinde yetişen bir meyve ama Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyünde de yetişiyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir meyve. Piyasada yaklaşık 1 ay kadar bulunuyor. Bu süre zarfında vatandaşların yiyebileceği kadar yemesi gereken bir meyvedir hünnap.

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var” diye konuştu.

"FİYATI DA GAYET UYGUN"

Hünnabın fiyatına da değinen Tezcan, “Hünnap özellikle Çin’de çok tüketilen bir meyvedir. Hünnabı komposto şeklinde de uyguluyorlar. Kompostosuna da ‘ölümsüzlük şurubu’ diyorlar. Hünnap Çin’de her akşam yemeklerin yanında tüketilen bir meyvedir. Dükkânımıza bu hafta geldi. Hünnabın kilogramını 20 TL’den satıyoruz. Fiyatı da gayet uygun. Geçen seneden beri zam olmadı” dedi.



