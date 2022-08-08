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Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış

Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa bir süre devam eden şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.