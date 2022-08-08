Petrol
96.38
1.54%
Euro
18.3194
0.43%
Dolar
17.9574
0.25%
Altın
1.032
0.91%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
430.577
3.70%
BTXN Coin
7.81
1.42%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış

    Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa bir süre devam eden şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
    • 08.08.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış

    Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir’in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu.

    Güneşli havanın ardından bastıran yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı.

    İHA'nın haberine göre esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcadı.

    Su birikintileri oluştu

    Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

    Öte yandan şehir genelinde yağışlı hava etkisini yer yer sürdürüyor.

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış VİDEO

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış #1

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış #2

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış #3

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış #4

    Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış #5


    İlginizi Çekebilir

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
    İç Haber

    Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

    Görüş Bildir