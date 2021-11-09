Eskişehir'de temizlik işçileri, yapraklarla 'Atam izindeyiz' yazdı

Parkta temizlik çalışmalarını yapan işçiler, Atatürk'ün vefatının 83'üncü ölüm yıl dönümü için topladıkları yapraklarla 'Atam izindeyiz' yazarak sonsuzluk işareti yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 83 yıl geçti.

Yarın ülke genelinde 10 Kasım anma törenleri yapılacakken, ülke çapında vatandaşlar da Atatürk'e olan sevgi ve özlemlerini dile getiriyor.

Eskişehir'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bilim Kültür ve Sanat Parkı, sonbaharda dökülen yapraklarla güzel görüntüler oluşturdu.

İŞÇİLER, ATATÜRK'Ü ANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri de kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

İşçiler, toplanan yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı 1938 ile 'Atam İzindeyiz' yazıp, sonsuzluk işareti yaparak andı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Atatürk portesi taşıyıp yazının altına kalp şekli yapan işçiler, Atatürk'e minnetlerini ifade etti. İşçiler, son düzeltmeleri de yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİĞİMİZ İÇİN YAPTIK"

Her yıl sonbahar yaprakları ile etkinlik yaptıklarını söyleyen işçi Ayşe Kırcalı "Atatürk'ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk'ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata'mızın her zaman yanımızda olduğunu, O'nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk’ü anmak için bunu yaptık." dedi.

"ATA'MIZI BU ŞEKİLDE ANMAK İSTEDİK"

İşçilerden Ahmet Demirel de Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek "Geçen sene pandemi vardı. Pandemide 'maske tak' yazısı yaparak bir sosyal mesaj vermiştik. Bu sene de 10 Kasım'a denk geldiği için Ata'mızı bu şekilde anmak istedik. Halkımız memnun kalıyor. Uğraştığımızı görüyorlar, seviniyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Masal şatosu ve korsan gemisinin yer aldığı parkta sonbahar manzarası güzel görüntüler oluştururken, işçilerin yazdığı yazıyı görenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.





























