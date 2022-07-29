Eskişehir'de termometreler 30 derecenin üzerine çıktı

Bölgede sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerini tercih ederken hayvanlar ise süs havuzlarına yöneldi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Eskişehir'de de etkisini gösterdi.

Öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor

Dışarı çıkan bölge sakinleri serinlemek için çareyi ağaç gölgelerinde aradı.

Termometrelerin 30 derecenin üzerine çıktığı kentte, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklar yaşanıyor.

Sıcaktan bunalan kuşlar süs havuzlarına yöneldi

Parkların güneşli kısımları boş kalırken bunaltıcı havadan nasibini alan hayvanlar ise gölgeli alanlarda yerini aldı.

İHA'nın aktarımına göre; kuşlar da süs havuzlarına ve su birikintilerine yöneldi.