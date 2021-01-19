Eskişehir’de termometreler eksi 17’yi gördü

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir’de gece saatlerinde termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi.

Türkiye genelinde soğuk hava ve özellikle kar yağışı hakim…

Kış şartlarının en zor yaşandığı iklimlerden biri olan Eskişehir’de de durum aynı. Son yılların en soğuk kışını geçiren şehirde termometreler eksinin altına düştü.

EKSİ 17 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteorolojik verilere göre kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü.

YOLLAR VE KALDIRIMLAR BUZ TUTTU

Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Eskişehir’de soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.