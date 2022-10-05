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    Eskişehir'de tonlarca kömür sokak girişini kapadı

    Kışlık hazırlık için bir apartmana tonlarca kömür getirildi. Kömür torbaları sokak ortasına yıkıldı. Kömür torbalarının yolu kapatması üzerine yayalar ve araç sürücüleri yoldan geçemedi.
    • 05.10.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:42
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    Eskişehir'de tonlarca kömür sokak girişini kapadı

    Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'nde kış hazırlığı yapan apartmana, bir tır dolusu kömür getirildi. Getirilen kömür torbaları tırdan indirildi ve bodruma taşınmak yerine direkt olarak sokağın ortasına boşaltıldı.

    Sokak ortasına yığılan kömürler araçların geçmesine engel oldu

    Kışa hazırlık için getirilen tonlarca kömürün oluşturduğu yığın sokağı tamamen kapattı.

    Kapanan yolda  yayalar kömür torbalarının üzerine basarak yollarına devam ederken araçlar hiçbir şekilde geçemedi

    İHA'nın haberine göre, tek başına çalışan bir vatandaşın ilerleyen zamanlarda bodrum kata aktardığı görülen torbalardan oluşan yığın uzun süre sokağı işgal etti.

    Eskişehir de tonlarca kömür sokak girişini kapadı #1

    Eskişehir de tonlarca kömür sokak girişini kapadı #2


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