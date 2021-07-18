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    Eskişehir'de turizmci Deniz Demir'e sosyal sorumluluk projesi ödülü

    Sektör çalışanları için geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi ile ön plana çıkan Eskişehirli turizmci Deniz Demir, 2021 Yılı QM AWARDS‘ta ödül aldı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 15:32
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    Eskişehir'de turizmci Deniz Demir'e sosyal sorumluluk projesi ödülü

    Eskişehirli turizmci Deniz Demir, sektör çalışanları için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.

    Eskişehir Turizm Birliği Başkanı olan Demir, otel ve restoranların 1,5 yıldır kapalı kalması sebebi ile çalışanların büyük sıkıntı yaşadığını, mağdur olduğunu anlattı.

    Sektörden kopup başka sektörlere kayan nitelikli ve dil bilen, program bilen iletişim yeteneğine sahip turizm çalışanlarının artık sektöre dönmeyi de düşünmediklerini belirten Deniz Demir, tam da bu dönemde Türkiye’ye örnek olan bir imece çalışmasının Eskişehir’den çıktığını söyledi.

    "CAN SUYU OLAN BİR PROJE"

    Demir, şehrin bazı dinamiklerini ve kurumlarını, iş adamlarını buluşturan ve turizm çalışanlarına böyle bir dönemde can suyu olan bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade etti.

    450 AİLEYE DESTEK VERİLDİ

    Deniz Demir, pandemi döneminde bin gıda kolisi ve 450 ailenin elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesini ve sosyal destek almasının sağlandığını, bu projenin birçok kuruma ve şehirlere örnek olduğunu anlattı.

    YILIN PROJESİ

    Demir’in sürdürdüğü bu çalışma, ‘2021 Yılı QM AWARDS‘ta ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi.

    Eskişehir de turizmci Deniz Demir e sosyal sorumluluk projesi ödülü #1

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