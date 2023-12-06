Eskişehir'de yaşayan gençten çılgın proje! 35 yıllık aracı elektrikliye dönüştürdü Sivrihisar ilçesinde 35 yıllık aracı elektrikli araca dönüştüren Emirhan Kaya, 200 kilometreyi 20 liraya katediyor. Sessiz şekilde ilerleyen aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Kaya ileride benzer projeler üzerinde çalışacağını belirtti.

İHA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi.

Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.

Sipariş verdiği elektrikli motor ve bataryaları araca takan Emirhan Kaya, daha sonra deneme sürüşlerini yaptı.

3 aylık çalışmalar sonuç verdi

Kaya, 3 ay sonunda elektrikli aracını aktif olarak kullanmaya başladı.

1 buçuk yıldır trafiğin sakin veya kapalı olduğu noktalarda aracını kullanan Kaya, çevresinden ve sosyal medyadan sık sık olumlu yorumlar alıyor.

200 kilometreye 20 lira yakıyor

200 kilometre menzile sahip araç 1 kilometrede 10 kuruşluk elektrik harcarken, bataryalarını ise 20 TL’ye dolduruyor.

Araç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor.

Genç girişimcinin şimdiki hedefi, daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.

"Toplamda 200 bin TL harcadım"

35 yıllık aracı elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya, projesi hakkında şunları söyledi:

Bu araç 1988 normal bir araç. Biz bu aracın motorunu söküp, elektrikli motor taktık. Şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Bu projeye 2 sene önce heves olarak başlayıp araştırmalar yaptım. Şu anda 1 buçuk senedir kullanıyorum. Normalde bu araç yerine yeni model bir araca bu projeyi uygulayacaktım. Daha sonra ilk projem olacağı için eski bir araç üzerine elektrik motorunu taktım. Toplamda araca 200 bin TL harcadım. 120 bin liraya motorunu, balataları, elektrik tesisatı, beyni derken 170 bin lira toplamda harcadım. 30 bin de ufak tefek ihtiyaçlar için harcadım.

"Yeni projeler için sponsor desteğine ihtiyacım olabilir"

Aracının gayet konforlu olduğunu söyleyen ve yeni projeler için daha yeni otomobiller kullanacağını belirten Kaya şöyle devam etti:

Aracın orijinal halindeki sorunlarında tekleme hiçbir şekilde yok. Gayet konforlu, hiçbir şekilde sesi yok ve aşırı derecede seri bir araç. Yanıma binen veya kullananlar genellikle ‘bu projeye devam et, geliştir’ gibi yorumlar alıyorum. Devamını da yapacağım benim için bu araç denemeydi. Bundan sonraki projemde de 2020 ile 2023 model arasında bir araç kullanacağım. Başlıyoruz artık yeni araçlar yapacağım. Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)