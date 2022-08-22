Eskişehir'de motosikletler yaya yolunu işgal etti

Sürücülerin kaldırımlara motosikletlerini park etmesi çözülmesi beklenen sorunların arasında yer alıyor. Bu kapsamda yaya yolunda yürüyemeyen vatandaşlar, araç yoluna inerek tehlike oluşturuyor.

Yaya yoluna park edilen motosikletler tepki çekmeye devam ediyor.

Kaldırımlara park edilen motosikletler, vatandaşların yürümesini engelliyor.

Öte yandan engelli vatandaşların geçişlerini de zora sokuyor.

Yaya yolunu kapatıyor

Eskişehir'de yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler dikkat çekti.

Dar olmasına rağmen motosikletlerin duyarsızca park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Araç yoluna indiler

Yürüyecek alan bulamayanlar araç yoluna inerek tehlikeli anlar yaşadı. Özellikle paket taşıyan işletmelerin olduğu alanlarda yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Yetkililere seslendiler

İHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar konuya ilişkin olarak incelemelerin yapılması için yetkilileri göreve çağırdı.









