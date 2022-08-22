Petrol
95.45
-1.31%
Euro
18.1377
-0.10%
Dolar
18.1206
0.19%
Altın
1.012
-0.33%
Borsa
3035
0.47%
Bitcoin
388.644
-0.82%
BTXN Coin
5.53
-2.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Eskişehir'de motosikletler yaya yolunu işgal etti

    Sürücülerin kaldırımlara motosikletlerini park etmesi çözülmesi beklenen sorunların arasında yer alıyor. Bu kapsamda yaya yolunda yürüyemeyen vatandaşlar, araç yoluna inerek tehlike oluşturuyor.
    • 22.08.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de motosikletler yaya yolunu işgal etti

    Yaya yoluna park edilen motosikletler tepki çekmeye devam ediyor.

    Kaldırımlara park edilen motosikletler, vatandaşların yürümesini engelliyor.

    Öte yandan engelli vatandaşların geçişlerini de zora sokuyor.

    Yaya yolunu kapatıyor

    Eskişehir'de yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler dikkat çekti.

    Dar olmasına rağmen motosikletlerin duyarsızca park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

    Eskişehir de motosikletler yaya yolunu işgal etti #1

    Araç yoluna indiler

    Yürüyecek alan bulamayanlar araç yoluna inerek tehlikeli anlar yaşadı. Özellikle paket taşıyan işletmelerin olduğu alanlarda yoğunluk yaşandığı belirtildi.

    Eskişehir de motosikletler yaya yolunu işgal etti #2

    Yetkililere seslendiler

    İHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar konuya ilişkin olarak incelemelerin yapılması için yetkilileri göreve çağırdı.

    Eskişehir de motosikletler yaya yolunu işgal etti #3

    Eskişehir de motosikletler yaya yolunu işgal etti #4

    Eskişehir de motosikletler yaya yolunu işgal etti #5


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı
    3. Sayfa

    Alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı
    Gündem

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı

    Görüş Bildir