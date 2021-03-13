Eskişehir'deki filyasyon ekibi yaşadıkları ilginç olayları anlattı

Eskişehir'de filyasyon ekibi olarak görev yapan sağlık personeli, "Pozitif bir vakaya geçmiş olsun ziyaretine gidip pozitif oluyorlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları son 20 günde 17,28 artış gösterdi.

Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği ilde, 663 kişi evde, 9'u entübe 119 hasta da Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Geçen yıldan bu yana ise koronavirüs nedeniyle 760 kişi hayatını kaybetti.

FİLYASYON EKİBİ GÖREVLİSİ ANLATTI

Eskişehir'de filyasyon ekibi olarak görev yapan sağlık personeli pandemiyle mücadelede 1’inci yılını tamamlarken, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Odunpazarı Halk Sağlığı’na bağlı filyasyon ekibinde görev yapan diş protez teknikeri Mehmet Emin Işık, tüm sağlık çalışanları gibi 7 gün 24 saat mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

"GÜNLÜK 1100 VAKA GÖRDÜĞÜMÜZ OLDU"

Görevleri gereği pozitif vakalarla temaslı olanları tespit ederek vaka sayısının düşmesine büyük katkı sağladıklarını kaydeden Işık, “Bizim bölgemizde günlük bin 100 vaka gördüğümüz oldu. Çok zorlandık, gece gündüz cansiperane şekilde çalıştık. Yasaklarla birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir düşme sağlandı. Kısıtlama tedbirleri biraz gevşetildi şu an. Bu nedenle insanlarımız biraz rehavete kapılıyor, tedbiri elden bırakıyorlar. Şu an vakalar yükseliyor” dedi.

"POZİTİF VAKALARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYATİNE GİDİYORLAR, POZİTİF OLUYORLAR"

Bir yıllık mücadele sırasında çok ilginç olaylara şahit olduklarını ifade eden Işık, şunları söyledi:

“Çok ilginç olaylarla da karşılaştık. Bir kişinin 100 kişi ile temas ettiğini tespit ettik. İlk başlarda fabrikalarda çok temaslı vardı. Onlarla mücadele ettik. İnsanlarımızda biraz bilinçsizlik var. Kimi kesinlikle virüse inanmadığını söylüyor, kimi asemptomatik oluyor belirti göstermeden hastalığı atlatıyor. ‘Benim hiçbir şeyim yok’ diyor, karantinaya girmek istemiyor, ilaç kullanmak istemiyor. Bunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Cenazeler, kadınların evlerde günler düzenlemeleri. Gerçekten bazen çok gülünç, bazen çok üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Pozitif bir vakaya ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gidip pozitif oluyorlar veya bize börek ikram etmeye çalışanlar, eve çay içmeye, yemek yemeye davet edenler oluyor.





"CENAZE EVİNE BAŞSAĞLIĞINA GİTMİŞLER, TÜM KÖYÜ KARANTİNAYA ALDIK"

Filyasyon için bir köye gitmiştik. Köyde bir cenaze var ve bütün köy halkı cenazeye katılmış. Daha sonra bütün köy halkı teker teker cenaze evine başsağlığına gitmiş. Köyde yaklaşık 600 kişi vardı ve tamamı temaslı. Biz akşam saat 6 gibi gittik, sabah saat 6'ya kadar köydeki bütün evleri tek tek gezdik, hepsinin numunelerini aldık, hepsinin karantina süreçlerini başlattık ve tüm köyü karantinaya almış olduk. İnsanlardan istediğimiz sadece üç şey var; Maske, mesafe ve kendilerinin el hijyenlerine dikkat etmeleri. Bunları sağladıkları zaman bu virüs zaten kendiliğinden azalacak”

56 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 433 bin 693 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 58 bin 391 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 782 kişi halen tedavi görürken, 56 bin 849 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti. Koronavirüs nedeniyle ise 1 yılda 760 kişi hayatını kaybetti.