İnegöl ilçesinde yetiştirilen ve her gün meralara bırakılan mandalar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Afrika’da çekilen belgeselleri aratmayan hayvan sürüsü, görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde diğer büyükbaş hayvanlara oranla bakımının daha kolay olduğu belirtilen mandalar, her gün meralara çıkarılıyor.

İHA'nın haberine göre; Günün yaklaşık 10 saatini merada geçiren mandalar, hem yeşilliklerde hem de su içerisinde vakit geçiriyor.

Yetiştirilen mandaların sütünden elde edilen yoğurt ve kaymaklar, Türkiye’nin farklı illerine ulaştırılıyor.

"Manda yoğurdunda B12 olduğu için kanser ve astım gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir"

Mandaların bakım süreci hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, "Manda bakımı, sığır bakımına göre daha kolaydır. Hayvanlar 9 ay dışarıdan yer. Yaz döneminde sabah 8 buçukta çıkıyor, akşam 6’da geliyor. Genellikle meradan faydalanıyoruz. 150 tane mandamız var, inekler de var ama çoğu zaman vatandaşlar inekleri salmıyor. Manda eti, sığır etine oranla yüzde 40 daha az kolesterol içerir. Manda yoğurdunda B12 olduğu için kanser ve astım gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bunun az olması Eskişehir ve bizim için üzücü bir durum. Elimizden gelen gayreti gösteriyor ve belediyenin katkılarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor." dedi.

Eskişehir'deki meralardan Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler ViDEO

"Hayvancılıkla uğraşanlar mandayı da tercih etmeli"

Manda eti ve sütünün, diğer büyükbaş hayvanlara göre daha değerli olduğunu dile getiren Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Zeybek, "Hayvanlar meradan geldiği zaman fazla ilgi vermezsin. Sütü daha değerlidir ve iyi para yapar. İneğe göre eti de daha iyidir. Hayvancılıkla uğraşanlar mandayı da tercih etmeli. Mandamızın sütü çok değerli ve farklı illere de gönderiyoruz. Bunu daha çok yaymamız lazım." ifadelerini kullandı.































