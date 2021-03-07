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    Eskişehir'deki oto pazarı boş kaldı

    Tepebaşı’nda ikinci el oto pazarı sakin bir gün geçirdi.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 16:37
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    Eskişehir'deki oto pazarı boş kaldı

    İnsanların gerek koronavirüs tedirginliği, gerek havanın soğuk olması ve fiyatları yüksek buluşu pazarın erken dağılmasına sebep oldu.

    OTO PAZARI BOŞ KALDI

    Sabah saatlerinde hafif bir topluluk yakalayan oto pazarı, öğle saatlerinde boş kaldı. Araba pazarını soğuk hava dolayısıyla erken boşalttıklarını söyleyen Bülent Bey, “Araba pazarına geldik. Sabah gelmiştik. Şimdi dönüyoruz. Sabah kalabalıktı ama hava soğuduğu için erkenden dağılıyoruz” şeklinde konuştu.

    "HEVESLE GELDİK BUGÜN AMA"

    Piyasaların araba pazarındaki etkisinden bahseden Ayhan Aydoğan ise, “Hevesle geldik bugün ama bir hareketlilik yok. Satılan araba da görmedik. Pandemi sürecindeyiz zaten. Ülkemizin ve dünyanın durumu belli. Elimizdeki malı kaybetmemeye çalışıyoruz” dedi.Eskişehir deki oto pazarı boş kaldı #1

    "FİYATLAR DA BİRAZ YÜKSEK"

    Daha sonra olacak pazarlardan umutlu olduklarını belirten Ahmet Yüksel şunları söyledi:

    “Pandemiden sonraki ilk pazara geldik. Çok hareket yok. Herhalde ilk gün olduğu için. Fiyatlar da biraz yüksek. İnsanlar geldi biraz bakındı ve gitti. Bundan sonra daha güzel olacak diye ümit ediyoruz.”

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