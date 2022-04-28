Bir süredir Eskişehir'deki hastanenin palyatif bölümünde kanser tedavisi gören Ukraynalı adam, Kadir Gecesi'nde Müslüman olmak istediğini söyledi.

62 yaşındaki Ukraynalı Viktor Parkhomenko, 4 yıl önce Eskişehir'deki kızının yanında yaşamaya başladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Parkhomenko, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin palyatif bölümüne yatırıldı.

Bu süreçte İslam ile tanışan Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti.

Kelime-i Şahadet getirdi

İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, kelimeişehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu.

Eskişehir'deki Ukraynalı, hastanede Müslüman oldu VİDEO











Kadir adını aldı

Müftü Gerek, "Kadir" adını alan Parkhomenko'ya Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim etti.

Kızı da 10 yıl önce Müslüman oldu

İhtida merasimi sonrası konuşan Parkhomenko'nun kızı Viktoriya Özkan, kendisinin de 10 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

Eskişehir'de bir güzellik salonu sahibi olan Özkan, "Babam 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun için nelerin gerektiğini sordu. Bugün, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu." diye konuştu.



