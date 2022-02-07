Eskişehir'deki yaşlı kadın, Mehmetçik'e 83 çift çorap ördü

Evinde ördüğü 83 çift yün çorabı Mehmetçik'e hediye eden 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, ördüğü çorapları askerlere elleriyle teslim etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi’nde oturan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, bir süre önce evinde yün çorap örerek biriktirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na ulaşan Ertürk, 83 çift yün çorabı ‘Üşümesinler’ diyerek askerlere hediye etmek istediğini söyledi.

Evde ördüğü çorapları özenle katlayıp, paketleyen Ertürk, Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

ÖRDÜĞÜ ÇORAPLARI TEK TEK DAĞITTI

Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından karşılanan Ertürk, askerlere tek tek ördüğü çorapları dağıttı.

Ördüğü çorapları daha önce de komşularına hediye ettiğini ve bundan büyük keyif duyduğunu anlatan Ayşe Ertürk, "Evde çorap örerken askerlerimize hediye etmek istedim. Onlar için örüp sakladım daha sonra da çocuklarım Jandarma Komutanlığı’nı aradım. Onlarda sağ olsunlar kabul ettiler çünkü zaten örüp komşularıma, yakınlarıma hediye ediyordum. Bu kez de Mehmetçiklerimiz için ördüm. Geçen sene mart ayından bu yana uğraşıyorum. O kadar mutlu oluyorum ki Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz burada yaşayamayız. Allah onlara uzun ömür versin, ayaklarına taş dokundurmasın. Yine aynısını yapmayı düşünüyorum nasip olursa. Ellerim tutarsa inşallah. Allah askerlerimize zeval vermesin. Güle güle giymek nasip etsin. Onlar olmasa bizler buralarda yaşayamayız." diye konuştu.

Ayşe Ertürk, Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerlerle birlikte yemekhanede yemek yiyerek sohbet etti.





































