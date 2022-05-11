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    Eskişehirli Tevhide Nine yaşamını yitirdi

    Jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında "Üzümler olunca da gelin" demesiyle sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine hayatını kaybetti.
    • 11.05.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 21:18
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    Eskişehirli Tevhide Nine yaşamını yitirdi

    İçişleri Bakanlığı, 2 yıl önce koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı.

    Eskişehir Valiliği koordinesindeki Jandarma ekipleri de Mihalıççık ilçesine bağlı 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Tevhide Yalçın’ı ziyaret etti.

    "Üzümler olunca da gelin"

    Yalçın, ziyarete çok sevindiğini belirterek, jandarma ekiplerinden bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi.

    Tevhide Nine, evine gelen jandarma ekiplerine “Üzümler olunca da gelin” demişti.

    Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samimi diyaloglarının yanı sıra iyi niyeti ile herkese örnek olan Tevhide Yalçın, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.

    Yaşlı teyzenin Jandarma ile diyaloğu duygulandırdı VİDEO

    Evinde hayatını kaybetti

    Tevhide Yalçın, dün evinde yaşlılığa bağlı olarak vefat etti.

    Yalçın için Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

    Eskişehirli Tevhide Nine yaşamını yitirdi #1

    Jandarma ekipleri cenazede yer aldı

    Cenazeye yakınlarının yanı sıra Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler, jandarma ekipleri ve çok sayıda kişi katıldı.

    Tevhide Yalçın, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Tevhide Yalçın'ın eşi Mehmet Yalçın (88) da 2 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

    Eskişehirli Tevhide Nine yaşamını yitirdi VİDEO


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