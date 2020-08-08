Bir şirket eşler arasındaki yorgan problemine çözüm niteliğinde bir ürün yaptı.

Yorgan anlaşmazlığı eşler arasında uyurken büyük bir problemdir. Yorganı bir türlü paylaşamayan eşlerden mutlaka biri sabah üzeri açıkta kalmış bir şekilde uyanmaktadır.

BİR ŞİRKET BU PROBLEME ÇÖZÜM ÜRETTİ

Bir şirket bu probleme çözüm üretecek bir ürün geliştirdi. Geliştirilen ürün yorgan ile yatak arasında tutuacaklar vasıtasıyla bir bağlantı kuruyor ve yorganın paylaşılmazlığına son veriyor.

Eşlerin yorgan kavgasına yeni çözüm VİDEO

