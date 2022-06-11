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    Esma-i Hüsna nedir? Anlamları ve faziletleri ile Allah'ın 99 ismi

    Esma-ül Hüsna... Her biri bir hazine ve nasihat olan, Rabbimizin 99 ismi. Hürmet duyarız, zikrederiz. Peki Allah'ın 99 ismini zikretmek neden önemli? Gelin Allah'ın 99 ismini beraber tanıyalım...
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 16:34
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    Esma-i Hüsna nedir? Anlamları ve faziletleri ile Allah'ın 99 ismi

    Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamında, Yüce Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Allah'ın 99 ismini bilerek ve iman ederek okumak, Allah katında en makbul ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Bildiğimiz çoğu dua ve surede Allah'ın Esma'ları vardır. Mü'min, Sadece bir kere Eûzü besmele çektiğinde bile Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman ve Rahim isimlerini zikretmiş olur.

    İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın 99 isminin karşılığı olarak ifade edilir. Kur'an-ı Kerimdeki ayetlerde ve Hadis-i Şeriflerde çokça zikredilen Esma-i Hüsna'yı ezberleyen kişilerin Cennete gireceği, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından şu şekilde müjdeleniyor:

    “Allah’ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete girer.” (Buhari) Hadis-i Şerifteki ezberlemekten maksat, Yüce Allah'ı isimleriyle tanıyarak, O'na ibadet ve taatta bulunarak iman etmektir.

    Allah'ın isimleri, 99 ile sınırlı olmayıp, bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu Hadis'te 99 sayının zikredilmesi sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği Hadis'te bu isimler tek tek sayılmıştır.

    Kuran-ı Kerim'de Esma-i Hüsna

    Kuran-ı Kerimde Esma-i Hüsna ile ilgili zikredilen başlıca ayetler şunlardır:

    "Allah O’dur ki O’ndan başka ilâh yoktur, en güzel isimler O’nundur." (Taha-8)

    "O, takdir edip yaratan, (bir uygunluk içinde) var eden, varlıklara sûret veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih (ve tenzih) eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Haşr 24)

    "De ki: “İster ‘Allah’ diye dua edin, ister ‘Rahmân’ diye; hangisi ile dua etseniz, nihayet en güzel isimler O’nundur.” Namazda sesini pek yükseltme, pek de (duyamayacak kadar) kısma, bu ikisinin arasında bir yol tut." (İsra-110)

    "Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ancak Allah’ındır.[44] O halde O’na, onlarla dua edin. O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır." (Araf 180)

    Esma-i Hüsna nedir? Anlamları ve faziletleri ile Allah ın 99 ismi #1(Tirmizî rivayetinde yer alıp yaygınlık kazanan doksan dokuz esmâ-i hüsnâ (Nesih, Hasan Rıza hattıyla; Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu)

    Esma-i Hüsna (Allah'ın 99 ismi) ve anlamları

    Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı

    Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden

    Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan

    El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan

    El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak

    Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran

    El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen

    El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten

    El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan

    El-Cebbar: Kudret sahibi olan

    El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan

    El-Halık: Yaratan

    El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan

    El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren

    El-Gaffar: Mağfireti bol olan

    El-Kahhar: Her şeye hakim olan

    El-Vehhab: Karşılıksız veren

    El-Rezzak: Rızık veren

    El-Fettah: Dardan kurtaran

    El-Alim: Her şeyi bilen ve gören

    El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan

    El-Basıt: İstediğine bolluk veren

    El-Hafıd: Kafirleri alçaltan

    Er-Rafi: İnananları yükselten

    El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten

    El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan

    Es-Semi: Her şeyi duyan

    El-Basir: Her şeyi gören

    El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan

    El-Adl: Adil olan

    El-Latif: Kullarına değer veren

    El-Habir: Her şeyi bilen

    El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen

    El-Azim: Yüce

    El-Gafur: Affedici olan

    Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren

    El-Aliyy: Yüce

    El-Kebir: Büyük olan

    El-Hafiz: Koruyan

    El-Mukit: Yaratılana rızkını veren

    El-Hasib: Hesaba alan

    El-Celil: Yüksek sıfatları olan

    El-Kerim: İkram eden

    Er-Rakib: Gören ve gözeten

    El-Mucib: Dualarını kabul eden

    El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan

    El-Hakim: Hikmetli

    El-Vedud: Kullarını seven

    El-Mecid: Şerefi yüksek olan

    El-Bais: Ölmüş olanları dirilten

    Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan

    El-Hakk: Hakkı gösteren

    El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan

    El-Kaviyy: Kudretli

    El-Metin: Güçlü olan

    El-Veliyy: İnananlara dost olan

    El-Hamid: Övgüye layık olan

    El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen

    El-Mübdi: Yoktan var eden

    El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten

    El-Muhyi: Dirilten, can veren

    El-Mümit: Öldüren

    El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan

    El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan

    El-Vacid: istediğini her zaman bulan

    El-Macid: Şanı yüce olan

    El-Vahid: Eşi benzeri olmayan

    Es-Samed: Muhtaç olunan

    El-Kadir: Kudretli

    El-Mektedir: Her şeye gücü yeten

    El-Mukaddim: İstediğini yükselten

    El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan

    El-Evvel: Ezeli

    El-Ahir: Ebedi

    El-Zahir: Varlığı açık olan

    El-Batın: Mahiyeti gizli olan

    El-Vali: Sahip olan

    El-Müteali: Yüce

    El-Berr: İyiliği bol olan

    Et-Tevvab: Günahları affeden

    El-Müntekim: İntikam alan

    El-Afüvv: Affeden

    Er-Rauf: Merhametli olan

    El-Muksit: Adaletli olan

    El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan

    El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan

    El-Mugni: Müstağni

    El-Mani: İstediği bir şeye mani olan

    Ed-Darr: istediğine zarar veren

    En-Nafi: istediğine fayda veren

    En-Nur: Alemi aydınlatan

    Al-Hadi: Hidayet sahibi

    El-Bedi: Benzersiz yaratan

    El-Baki: Ebedi

    El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi

    Er-Reşid: Yol gösteren

    Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen

    Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan

    Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi


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