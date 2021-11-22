Esra Elönü, konuğu Selahattin Yusuf ile çağımızın Sezai Karakoç'u okuyup okuyamadığını değerlendirdi. Yusuf, toplumun Sezai Karakoç'a hazır olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Türk edebiyat ve düşünce dünyasının büyük isimlerinden şair ve yazar Sezai Karakoç, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

Ebediyete uğurlanan büyük şairin düşünce dünyası, şiirleri ve hayatı, 24 TV'de Esra Elönü ve konuğu yazar Selahattin Yusuf tarafından Arafta Sorular programında masaya yatırıldı.

"ÇAĞ, KARAKOÇ'U OKUYABİLDİ Mİ?"

Elönü, Karakoç'un yazdığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan bir şair, aynı zamanda da iyi bir çağ okuyucusu olduğuna dikkat çekerek, yaşadığı çağın Karakoç'u okuyup okuyamadığı sorusunu yöneltti.

Esra Elönü’nün programında Sezai Karakoç anıldı ViDEO

"BİR ÜLKE BÜYÜK BİR ŞAİRİNİ BÖYLE Mİ OKUR"

Sezai Karakoç'un en okunaklı büyük şair ve yazarlardan biri olduğnu belirten Yusuf, "Yunus Emre yalınlığında yazmıştır. Sezai Karakoç'un sofistikasyonu imgelerindedir, buluşlarındadır. Acemi yazar ya da şair lafı gereksiz dolaştırır. Suç şarapta değildi yol dolaşıktı. Yani suç Sezai Karakoç'ta değil yol dolaşık. Ama o yolu da yalın bir şekilde yürüyor. Bu kadar yalın, büyük bir şairi Türkiye neden okuyamıyor? Aslında okuyor hakkını yemeyelim ama böyle mi okur büyük bir şairi bir ülke.

"TOPLUM KARAKOÇ'A HAZIR MI ONA BAKLAMAK LAZIM"

Bunun bireysel ve toplumsal taraftan bakarak açıklanacak yönleri var. Mesela eski bir Prusya efsanesi olan Faust'u yeniden yorumlayan Goethe, ortaya oldukça sofistik bir yorum koyar. Almanlar dış kültürel misyonlarına onun ismini vermekten çekinmemişlerdir. Toplum Sezai Karakoç'a hazır mı ona bakmak lazım." dedi.

Yazar Selahattin Yusuf'un merhum Karakoç için yaptığı değerlendirme Şu şekilde devam etti:

"Çok şaşıran bir insanım. Kendimi, şaşırmaya açık tutan bir insanım. Bazı insanlar bu kapıyı da kapatırlar. Bence bu zayıflık emaresidir. Çok şaşıran bir insanım. Hatta bu nedenle benimle çok dalga geçerler.

Kendimi, şaşırmaya açık tutan bir insanım. Bazı insanlar bu kapıyı da kapatırlar. Bence bu zayıflık emaresidir. Şaşırmaya açık olmamak bilgilenmeyi, ruhumuzun zenginleşme imkanlarını ortadan kaldırır. Şaşırmak ve hayret etmek insanın büyük zenginlikleridir. Kendimizi hep açık tutmalıyız.

"SANATÇILAR SİYASETE MESAFELİ DURMALI"

Sanatçılar siyasete mesafeli olmalı. Siyasilerin bunu anlayışla karşılaması gerekir. Eğer sanatçıları güncel siyasetin içine çekerseniz, gökte güzel güzel süzülmekte olan atmacayı bir avuç kanı için öldürmüşsünüz demektir.

"SİYASİLER BUNU ANLAYIŞLA KARŞILAMALI"

Siyasilerin bunu anlayışla karşılaması gerekir. Sanatçıların da dikkatli olması gerekir. Çünkü Sezai Karakoç'un da vefatından sonra gördüğümüz gibi çok seveni varmış. Belli bir mesafeden bakılmalı. Memleketin içinde bulunduğu otobüsün uzun farlarıdır sanatçılar, yazarlar ve edebiyatçılar.

Esas vazifeleri yolun nasıl olduğunu topluma, devletlere, siyasetçilere onlar gösterirler. Eğer sanatçıları güncel siyasetin içine çekerseniz, gökte güzel güzel süzülmekte olan atmacayı bir avuç kanı için öldürmüşsünüz demektir.





"SEZAİ KARAKOÇ ASLA SAVUNMA YAPMAZ"

Sezai Karakoç asla savunma yapmaz. Tam tersine kibre düşmeden bir vakar yükseltisinden bakarak Batı dünyasını ve çağdaş dünyayı muhakeme eden bir yazar.

"KARAKOÇ UYGARLIĞIN BİRİCİKLİĞİNİN FARKINDADIR"

Mesela Mülkiye'den arkadaşı Ergin Günçe için 'Bu arkadaşta kırık bir Verlaine var' derken de böyledir. Batı'dan şair ve yazar çevirileri yaparken de böyledir. Sezai Karakoç'un tavrı ileriden geriye doğru bakmaktır. Tersi zaten sağcılıktır. Sezai Karakoç, içinde yaşadığı uygarlığın ve onun birikiminin biricikliğinin farkındadır.

Birinci sınıf bir sanat eseriyle karşılaştığımızda varoluşumuzu ona her zaman açarız. O, zaten varoluşunu bize açmış bizi beklemektedir.

Sezai Karakoç, samimi bir insan. Sevdiği şeye yürekten katılmasını bilen bir insan.

Birinci sınıf bir sanat eseriyle karşılaştığımızda varoluşumuzu ona her zaman açarız. O, zaten varoluşunu bize açmış bizi beklemektedir. Biz gerçekten iyi bir sanat eseriyle karşılaştığımızda bu bizim varoluşumuzu temelinden sarsan bir şeydir. Modern insan ilişkileri karşılaşmadan kaçan ilişkilerdir. O yüzden bu kadar şiddet ortaya çıkıyor.

Çok fazla insanın bir fikrin etrafında kümelenmiş olması, bir kere o fikri varoluşsal olarak doğru ve haklı kılmaz.

"O FİKRİ DOĞRU VE HAKLI KILMAZ"

9. Senfoniyi zurna ile çaldığımızda ne olur? Milyonlarca taraftarımız oldu diyelim ve hepsi aynı ağızdan en iyi bu dediğinde olur mu böyle bir şey? Bir senfonik eseri zurna ile çalmak? Çok fazla insanın bir fikrin etrafında kümelenmiş olması, bir kere o fikri varoluşsal olarak doğru ve haklı kılmaz.

Sezai Karakoç da dahil olmak üzere ona benzer aydınlar, Türkiye'de yapayalnız kalma pahasına sağlam bir istinat noktası bulup o nokta üzerine bütün varlığını koyarlar.

"İNSANLARIN ELİNDE SINIF MESELESİ DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Fusion'u olmayan şey geride kalıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz.

Her şey fusion oldu. Fusion'u olmayan şey geride kalıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz.

İnsanların ellerinde artık sınıf meselesi diye bir şey kalmadı. Bu mesele devam etseydi bir tartışma doğacaktı ve Türkiye'de de bir imkan oluşacaktı. Kültür solculuğuna gönül indirdiler. Hepsi Avrupacı oldu.

Türkiye'de sorunlar, meseleler; 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla hatta 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla birlikte düşünülmek zorundadır. Yoksa havanda su döveriz diye düşünüyorum.

Türkiye'de sorunlar, meseleler; 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla hatta 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla birlikte düşünülmek zorundadır. Yoksa havanda su döveriz diye düşünüyorum."