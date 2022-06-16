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    Esrarengo sosyal medya hesabından yeni single paylaşımında bulundu

    Sosyal medyayı en aktif kullanan rap sanatçıları arasında yer alan Esrarengo, bir süredir merakla beklenen single çalışmaları ile ilgili paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 13:10
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    Esrarengo sosyal medya hesabından yeni single paylaşımında bulundu

    Sanatçının yakın bir gelecekte seslendireceği ve pek çok kişi tarafından ilgi ile takip edilen bu single ile birlikte sanatçının geçtiğimiz yıl verdiği söz de akıllara geldi.

    Single İle Birlikte Ülke Turu!

    Hatırlarsanız sanatçı geçen sene son derece büyük ilgi gören bir tekli ile gündeme gelmiş ve bir sonraki single ile birlikte ülke turuna çıkmayı planladığını belirtmişti. Onun sevenleri de bu haberi büyük bir merak ile beklerken ne zaman çıkacağı ve ne zaman yayında olacağı hakkında akıllarda yer alan soru işaretleri hep sıcaklığını korumuştu.

    Son Olarak Eminim Dedi

    Bir takipçisinin “abi emin misin? Bitsin bu hasret!” yazdığı tweetine “Eminim” diyerek cevap veren Esrarengo ilerleyen dönemlerde adının daha da fazla kişi tarafından duyulacağından emin.

    Pek çok genç tarafından en iyi rapci olarak kabul edilen sanatçıların hayran kitlesinin büyümeye devam ettiği ve artık gençler tarafından da Esrarengo adının çok sık duyulmaya başlandığının da altı çizildi.

    Gelecekte ise sanatçının tüm ülkeyi dolaştığı bir turneye çıkmayı planladığı gündemde. Girdiği her ortamda gençler tarafından büyük bir ilgi ve alaka ile karşılanan sanatçının daha fazla kişi tarafından ilgi gösterilmeye devam edeceği düşünülmektedir.

    Esrarengo sosyal medya hesabından yeni single paylaşımında bulundu #1


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