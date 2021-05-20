Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, sac kavurma yer aldı. İzleyiciler, sac kavurma tarifini araştırmaya başladı. Peki sac kavurma nasıl yapılır? İşte tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, sac kavurma yer aldı.

Sac kavurmanın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden sac kavurma tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Kavurmanın onlarca farklı tarifi var ancak kavurma tariflerinin içerisinde en sevilen sac kavurma tarifinin yeri bambaşka..

Sac üzerinde yapılan nefis kavurma, biber, soğan, domates ve temel birkaç baharatla lezzetini zirveye taşıyor. Sac tavanız yoksa, vok tava veya ince tabanlı bir tava kullanabilirsiniz.



Peki sac kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, et yemeklerinin en sevileni sac kavurma tarifi...

SAC KAVURMA MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kg. kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)

2 adet soğan (iri küpler halinde doğranmış)

3 adet köy biberi (doğranmış)

2 adet domates (soyulmuş, küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

SAC KAVURMA NASIL YAPILIR? SAC KAVURMA TARİFİ