Ete doymak isteyenlere: Antalya usulü yörük kebabı tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan yörük kebabı tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki yörük kebabı nasıl yapılır? İşte yörük kebabı tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Akdeniz Bölgesi yemekleri için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise menü içerisinde yer alan yörük kebabı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Yörük kebabı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Kuzu etini yufka ekmeği ve süzme yoğurtla buluşturan yörük kebabı, Antalya'nın sevilen et yemeklerinden. Bu kebabı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise içine erişte ilave edilmesi.

Eğer buzluktaki etlerin değerlendirilmesi için farklı fikirler arıyorsanız, yörük kebabı tarifi tam szie göre.

Peki Antalya usulü yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 20 Ekim MasterChef 2021 yörük kebabı tarifi ve malzemeleri...

YÖRÜK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı sıvı yağ

750 gram kuzu but ve kol eti (kuşbaşı doğranmış)

2 adet soğan

1 çay kaşığı tuz ½ su bardağı su

1 adet yufka (doğranmış)

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

YÖRÜK KEBABI NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı ve etleri tencereye alın ve etler suyunu salıp çekene dek pişirin.

Soğanı ekleyip kavurun ve ardından tuzu ekleyip birkaç tur karıştırın.

Suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Yufka ekmeğiyle çukur bir servis tabağını kaplayın.

Üzerine etleri yerleştirin ve en üste de süzme yoğurdu alın.

180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Üzerine tereyağlı pul biber gezdirin. Afiyet olsun...

Püf noktası: Yörük kebabını yaparken dilediğiniz eti kullanabilirsiniz. Ancak pişme süresini kullandığınız ete göre ayarlamalısınız.

Et bulyon kullanmak istemiyorsanız onun yerine et suyu kullanabilirsiniz. Yemeğinizi dilediğiniz baharatla lezzetlendirebilirsiniz. Yemeğinizi servis ederken üzerini fesleğen ile süsleyebilirsiniz.