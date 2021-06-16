Eti Maden 67 sürekli işçi alımı 2021: Eti Maden iş başvurusu nasıl yapılır?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aramaksızın İŞKUR üzerinden toplamda 67 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki Eti Maden iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ile Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne KPSS şartı olmaksızın 67 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

En az lise mezunu olma şartı arayan Eti Maden, 21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağını duyurdu.

Eti Maden, İŞKUR iş ilanında alım yapacağı kadroları da açıkladı. Peki Eti Maden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte Eti Maden İŞKUR iş ilanı ve detayları...

ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru işlemleri 21 Haziran’da başlıyor. Kurumun personel alım ilanında alımlarla ilgili şu ifadeler yer aldı:

''Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 32 ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 35 olmak üzere toplam 67 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 67 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 21.06.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 67 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21.06.2021 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.''





ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden gerçekleştireceği personel alımı ilanına başvuruda bulunabilmek için Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

İşyeri Unvanı yazan yere "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazın ve ara butonuna tıklayın.

Ekrana gelen ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.

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ALIM YAPILACAK KADROLAR

