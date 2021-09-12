Etiyopya takvimi neden geride? İşte Etiyopya'nın takvim sistemi...

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip eden Etiyopya takvimi, 2021 yılında 2014 yılına girdi. Peki Etiyopya takvimi neden geride? İşte takvim sistemi...

Kendi takvimini kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2014 yılına girdi.

Miladi takvime göre 7 ay geriden gelen Etiyopya'da ,yeni yıl öncesi hazırlıklar devam ederken, Başbakan Abiy Ahmed bir kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'da yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyeleri dağıttı.

2021 yılında 2014 yılını kutlayan Etiyopya'nin takvim sistemi de merak konusu oldu. Vatandaşlar, Etiyopya takvimi neden geride? Etiyopya neden 2014 yılına girdi? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte geriden gelen Etiyopya takvim sistemi hakkında merak edilenler...

ETİYOPYA TAKVİMİ NEDEN GERİDE

Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra, Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil, 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'da başlıyor.

MİLAT FARKLI HESAPLANIYOR

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor. Bu takvimin milat olarak diğer takvimlerden farklılık göstermesinin nedeni ise Hz. İsa'nın müjdelenmesi ve doğumunun farklı hesaplanması.

Etiyopya Takvimi, Hz. İsa'nın müjdelenmesinin yaklaşık 7-8 yıl farklı olduğunu varsayıyor.

HASAT DÖNEMİ BAŞLANGICI

Etiyopya'da "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başlaması olarak kabul ediliyor. Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12'inci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13'üncü ay bulunuyor.