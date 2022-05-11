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    Etkisi 6 ay sürecek! Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

    Gökyüzünde görsel şölene tanıklık edeceğimiz Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Türkiye'den görülecek mi?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:35
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    Etkisi 6 ay sürecek! Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

    Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl ilk kez gerçekleşecek.

    Astroloji ile ilgilenenleri yakından ilgilendiren tutulmaya dair detaylar araştırma konusu oldu.

    Astrologlar, Kanlı Ay tutulmasının etkileri ortalama 6 ay süreceğine değiniyor.

    Güneş, Dünya ve Ay'ın buluşacağı bu tutulma, çıplak gözle izlenebilecek.

    Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler..

    Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

    2022 yılının ilk Kanlı Ay tutulması 16 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 07:13’te  gerçekleşecek.

    Kanlı Ay Türkiye'den görülecek mi?

    Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

    Etkisi 6 ay sürecek! Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye den görülecek mi? #1


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