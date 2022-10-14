Etli ekmek nedir, nasıl yapılır? İşte Konya'nın meşhur etli ekmek tarifi!

Yiyenlerin kendini durduramadığı etli ekmeği mutlaka denemelisiniz. Etli ekmek nedir ve nasıl yapılır? İşte Konya'nın en lezzetli meşhur etli ekmek tarifi...

Etli ekmek, Konya yöresine ait olan ve özellikle bu yörelerde yapılan bir çeşit ince ve kenarsız içli pide türüdür.

Konya haricinde Kastamonu ve Mardin gibi çeşitli yörelerde de farklı türleri yapılmaktadır.

Konya etli ekmeği 09.06.2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

İnce hamuruyla sofraları renklendirecek, eti sayesinde hem mideyi hem de gözü doyuracak bir etli ekmek tarifle geliyoruz.

Kokusu ve aromasıyla büyüleyen etli ekmek, 20. yüzyıldan beri sofralarda. Daha önce yalnızca kebapçılarda hazırlanan etli ekmek, zaman geçtikçe yaygınlaştı.

Konya mutfağının bu lezzeti, dana ve koyun eti ile hazırlanıyor. Meşhur Konya etli ekmek tarifini denemek isteyenler, "Etli ekmek nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. İşte Konya'nın lezzeti etli ekmek tarifi...

Etli ekmek malzemeleri nelerdir?

Hamuru için;

4 buçuk su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket yaş maya

1.5 tatlı kaşığı şeker

2 dolu tatlı kaşığı tuz

2 kilodan, 1 su bardağı eksik un

Yoğurmak için 3 yemek kaşığı sıvı yağı

İçi için;

1 kilo yağlı dana kıyma

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet iri boy kuru soğan

6 adet sivri biber

4 adet iri kapya biberi

4 adet orta boy domates

2-3 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber

Acı pul biber

Etli ekmek nasıl yapılır?

Ilık süt, su, şeker ve mayayı kaseye ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Ardından unu da ekleyip kulak memesinden daha yumuşak, ele biraz yapışan bir hamur elde ediyoruz ve hamuru 5-6 dakika çok güzel yoğuruyoruz.

Son olarak yoğrulan hamura 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin, 3-5 dakika daha hafifçe yoğurun ve 1 saat 15 dakika mayalanmaya bırakın. Bu arada kıymayı hazırlayalım.

Soğanları ve biberleri mutfak robotunda ince ince doğrayın. Ete ekleyin, tüm baharatları ekleyin ve iyice yoğurun.Ardından doğranmış domatesi ekleyin, tekrar karıştırın, tuzunu ve acılığını kontrol edin.

Hamurundan 22 adet mandalina büyüklüğünde beze yapıp un serpilmiş tezgaha dizip üzerini kalın bir bezle örtelim. Hamuru ince ve uzun oval şekilde tezgaha yayıyoruz ve tabanına un serpiyoruz.

Kenarları dahil tüm hamuru elimizle yayıyoruz ve hamuru dikkatli bir şekilde tezgahtan alıp biraz uzatıyoruz ve kağıt serili tepsiye 2 parça yan yana koyuyoruz.

265 dereceye kadar önceden ısıtılmış fırında alttan ikinci rafta 10 dakika pişirip fırından alıyoruz. Kıymaların birbirine bakan kısımlarını kapatıp kapalı bir yerde hepsi pişene kadar yan yana bekletiyoruz.

Afiyet olsun!