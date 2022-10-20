Ettehiyyatü duası nasıl okunur ve anlamı nedir? İşte Ettehiyyatü duası faziletleri!

Ettehiyyatü duası nasıl okunur ve anlamı nedir? İşte Ettehiyyatü duası faziletleri!

Cuma namazının yaklaşmasıyla Ettehiyyatü duası araştırılmaya başladı. Peki Ettehiyyatü duası nasıl okunur? Anlamı nedir? İşte Ettehiyyatü duası faziletleri...

Ettehiyyatü duası, namaz esnasında okunan dualar arasında yer almaktadır. Özellikle selam vermeden önce okunan Ettehiyyatü duası, büyük önem arz etmektedir.

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası, Kur'an-ı Kerimde geçmediği için ayet değildir. Hadis kaynaklarında Ettehiyyatü (Tahiyyat) faziletleri için bazı sözlere yer verilmiştir.

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. Bu nedenle de tüm namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır.

Sözlükteki “şehadet getirmek, şahitlik istemek” anlamlarına gelen Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı itibarıyla büyük öneme sahiptir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) 'Ettehiyattü duasını' Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir.

Cuma namazının yaklaşmasıyla vatandaşlar, “Ettehiyyatü duası nasıl okunur? Anlamı nedir? Ettehiyyatü duası faziletleri nelerdir?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

Ettehiyyatü duası okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü duası anlamı nedir?

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü duası faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) 'Ettehiyattü duasını' Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, 'İḳāmetü'ṣ-ṣalât', 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); 'Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; 'et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin' (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

Ettehiyyatü duası ne zaman okunur?

Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.