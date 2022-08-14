ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?

Müslümanların en sık okuduğu dualar arasında yer alan Tahiyyat duasının faziletleri merak edilmektedir. Peki, Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

Ezberlemesi olay olan dualardan Ettehiyyatü, diğer adıyla tahiyyat duası olarak da biliniyor.

Miraç gecesi ortaya çıkan bu duanın faziletleri de merak edilen konular arasından yer alıyor.

İşte, Ettehiyyatü (Tahiyyat) Duasının faziletleri ile ilgili merak edilenler....

Tahiyyat duasının faziletleri

Ettehiyyatü duasının Müslümanlar tarafından okunması bereket getirir.

Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.

Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.

Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.

Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.

Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.

Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.

Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.

Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Meali

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.