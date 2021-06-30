EURO 2020'de son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Peki EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman İşte EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri..

Euro 2020'de çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Bu gelişmenin ardından futbol severler, EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan çeyrek final eşleşmeleri de merak konusu oldu.

Peki EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman? İşte EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri...

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2020 çeyrek finali maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)