- Haberler
- Yaşam Haberleri
- EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 11:25
- Güncelleme : 18.06.2021 - 14:53
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hırvatistan ve Çekya, bugün TSİ 19.00'da İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic
Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick