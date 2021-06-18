EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşacak. D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmazken, Çekya İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hırvatistan-Çekya maçı muhtemel 11'leri...

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ve Çekya, bugün TSİ 19.00'da İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic

Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick