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    EURO 2020: Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Hollanda-Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 00:08
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    EURO 2020: Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam ediyor.

    A Milli Futbol Takımı'mızın da içinde yer aldığı turnuvada C Grubu mücadelesinde Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

    EURO 2020'nin favorilerinden biri olan Hollanda, Avusturya karşısında alacağı galibiyet sonrası, bir üst turda gelecek rakibini beklemek istiyor.

    Peki, Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya maçı muhtemel 11'leri...

    HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, 17 Haziran Perşembe yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

    Orel Grinfeld düdük çalacağı müsabaka; TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı olarak yayımlanacak.

    Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

    İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

    EURO 2020: Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    HOLLANDA-AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER

    Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, Van Aanholt, Blind, Timber, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Weghorst, Depay

    Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Alaba, Dragovic, Ulmer, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Kalajdzic

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