EURO 2020: İsveç-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: İsveç-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 E Grubu mücadelesinde İsveç ve Slovakya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki İsveç Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, E ve D gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam ediyor.

Bu kapsamda EURO 2020 E Grubu mücadelesinde İsveç ve Slovakya kozlarını paylaşacak. E Grubu'nun ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovaklar, bu maçtan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyeti almak ve puan kazanmak için sahaya çıkacak.

Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden İsveç-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki İsveç-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsveç-Slovakya muhtemel 11'ler...

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda 18 Haziran Cuma günü İsveç ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda bugün oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovakya 3 puana sahipken, grupta puanı bulunmayan İsveç ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

İSVEÇ-SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Olsen, Augustinsson, Lustig, Danielson, Lindelöf, Olsson, Forsberg, Larsson, Ekdal, Isak, Berg

Slovakya: Dubravka, Hubocan, Pekarik, Skriniar, Satka, Kucka, Haraslin, Hromada, Mak, Duda, Hamsik