EURO 2020: İtalya-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: İtalya-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin bulunduğu A Grubu'nda İtalya ile Galler Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki İtalya-Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, A grubunda oynanacak iki karşılaşmayla devam ediyor.

EURO 2020'de Türkiye'nin bulunduğu A Grubu'nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler ile Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

İlk iki maçında Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, bir üst tur biletini aldı. İtalya Galler'le berabere kalması halinde liderliği garantileyecek. Galler ise liderlik için kazanmak zorunda.

Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden İtalya-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki, İtalya-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya-Galler maçı muhtemel 11'leri...

İTALYA-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İtalya-Galler mücadelesinde, Rumen hakem Ovidiu Haţegan düdük çalacak. Hetagan'ın yardımcılıklarını ise Adrian Ghinguleac ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma; TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.

İTALYA-GALLER MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Ampadu, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU