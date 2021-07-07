EURO 2020 kupa heyecanı: Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk finalist İtalya!

EURO 2020 kupa heyecanı: Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk finalist İtalya!

EURO 2020'de kupa için mücadele heyecanı sürüyor. Yarı final maçının ardından adını finale yazdıran ilk takım İtalya oldu. Peki EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2020'de final maçlarına sayılı günler kaldı...

Dün akşam oynanan İtalya - İspanya maçı ile ilk finalistin İtalya olduğu turnuvada ikinci finalist bugün oynanacak İngiltere - Danimarka karşılaşması ile belirlenecek.

Ardından ise iki takım Avrupa Şampiyonası için yeşil sahada mücadele edecek.

Maçları yakından takip eden futbol severler, final maçına dair detayları araştırıyor. Peki EUFA EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar..

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarı final aşamalarının tamamlanmak üzere olduğu turnuvada final tarihi belli oldu. EURO 2020 final maçı 11 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 22.00'de gerçekleşecek.

İki takımın kupaya uzanmak için kıyasıya mücadelesi tüm dünya tarafından heyecanla takip edilecek. Bu maçlar TRT1, İdman TV ve İçtimai TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.