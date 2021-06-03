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    EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü..

    2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. 17. kez düzenlenecek turnuvada, A Milli Takım'ın fikstürü merak konusu oldu. Peki EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte EURO 2020 fikstürü..
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 23:59
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    EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü..

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'ye sayılı günler kaldı.

    Futbolseverlerin geçtiğimiz yıl izleme fırsatı bulamadığı EURO 2020, UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak.

    Bu kapsamda futbol tutkunları, maçların oynanacağı günleri ve maç saatlerini merak ediyor. A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü araştırılıyor.

    Peki EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte A Milli Takım'ımızın EURO 2020 fikstürü...

    A MİLLİ TAKIMIN EURO 2020 MAÇ FİKSTÜRÜ

    • İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat Stadyumu)
    • Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)
    • İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)

    EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? A Milli Takım ın EURO 2020 fikstürü.. #1

    EURO 2020 TÜRKİYE KADROSU

    Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

    Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

    Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

    Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

    Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

    EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? A Milli Takım ın EURO 2020 fikstürü.. #2

    EURO 2020 GRUPLAR

    A GRUBU

    • İtalya
    • İsviçre
    • Türkiye
    • Galler

    B GRUBU

    • Belçika
    • Rusya
    • Danimarka
    • Finlandiya

    C GRUBU

    • Ukrayna
    • Hollanda
    • Avusturya
    • Kuzey Makedonya

    D GRUBU

    • İngiltere
    • Hırvatistan
    • Çek Cumhuriyeti
    • İskoçya

    E GRUBU

    • İspanya
    • Polonya
    • İsveç
    • Slovakya

    F GRUBU

    • Almanya
    • Fransa
    • Portekiz
    • Macaristan

    EURO 2020 ne zaman başlıyor, saat kaçta? A Milli Takım ın EURO 2020 fikstürü.. #3

    EURO 2020 MAÇ PROGRAMI

    • 11.06. 22:00 - Türkiye - İtalya
    • 12.06. 16:00 - Galler - İsviçre
    • 12.06. 19:00 - Danimarka - Finlandiya
    • 12.06. 22:00 - Belçika - Rusya
    • 13.06. 16:00 - İngiltere - Hırvatistan
    • 13.06. 19:00 - Avusturya - Kuzey Makedonya
    • 13.06. 22:00 - Hollanda - Ukrayna
    • 14.06. 16:00 - İskoçya - Çek Cumhuriyeti
    • 14.06. 19:00 - Polonya - Slovakya
    • 14.06. 22:00 - İspanya - İsveç
    • 15.06. 19:00 - Macaristan - Portekiz
    • 15.06. 22:00 - Fransa - Almanya
    • 16.06. 16:00 - Finlandiya - Rusya
    • 16.06. 19:00 - Türkiye - Galler
    • 16.06. 22:00 - İtalya - İsviçre
    • 17.06. 16:00 - Ukrayna - Kuzey Makedonya
    • 17.06. 19:00 - Danimarka - Belçika
    • 17.06. 22:00 - Hollanda - Avusturya
    • 18.06. 16:00 - İsveç - Slovakya
    • 18.06. 19:00 - Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti
    • 18.06. 22:00 - İngiltere - İskoçya
    • 19.06. 16:00 - Macaristan - Fransa
    • 19.06. 19:00 - Portekiz - Almanya
    • 19.06. 22:00 - İspanya - Polonya
    • 20.06. 19:00 - İsviçre - Türkiye
    • 20.06. 19:00 - İtalya - Galler
    • 21.06. 19:00 - Kuzey Makedonya - Hollanda
    • 21.06. 19:00 - Ukrayna - Avusturya
    • 21.06. 22:00 - Finlandiya - Belçika
    • 21.06. 22:00 - Rusya - Danimarka
    • 22.06. 22:00 - Çek Cumhuriyeti - İngiltere
    • 22.06. 22:00 - Hırvatistan - İskoçya
    • 23.06. 19:00 - İsveç - Polonya
    • 23.06. 19:00 - Slovakya - İspanya
    • 23.06. 22:00 - Almanya - Macaristan
    • 23.06. 22:00 - Portekiz - Fransa

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