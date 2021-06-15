EURO 2020 şampiyonu ne kadar kazanacak? EURO 2020 para ödülleri..

EURO 2020 şampiyonu ne kadar kazanacak? EURO 2020 para ödülleri..

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başladı. Peki 24 ülkenin yer aldığı turnuvada UEFA ne kadar para ödülü verecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor.

Avrupa Şampiyonası’nın 60. yılı olması nedeniyle 11 farklı ülkede düzenlenen Euro 2020, 11 Temmuz'da sona erecek.

Bu kapsamda 24 ülkenin yer aldığı turnuvada UEFA ne kadar para ödülü verecek? sorusu merak edilirken, A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, A Milli Takım'ımızın mücadele ettiği EURO 2020'deki para ödüllerini açıkladı.

Peki EURO 2020 şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte EURO 2020 para ödülleri...

EURO 2020 ŞAMPİYONU NE KADAR PARA KAZANACAK?

A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, A Milli Takım'ımızın mücadele edeceği EURO 2020'deki para ödüllerini açıkladı.

Özkök, "Şampiyon olan takım eğer gruptaki tüm maçlarını kazanmış işe 34 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Grupta galibiyet 1.5 milyon Euro, beraberlik 750 bin Euro, çeyrek final 3 milyon 250 bin, yarı final 5 milyon." ifadelerini kullandı.

UEFA, koronavirüse rağmen bir önceki turnuvaya göre prim miktarını yüzde 23 artırdı. Toplam 371 milyon Euro, 24 takım arasında paylaşılacak. Bir önceki turnuvada bu rakam 304 milyon Euro'ydu.

Şampiyon takım son gün kasasına 10 milyon Euro koyacak. İkinci ise 7 milyon Euro ile evine dönecek.





EURO 2020 PARA ÖDÜLLERİ