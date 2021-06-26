EURO 2020 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri..

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki EURO 2020 son 16 turu maçları ne zaman? İşte EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri..

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri olarak tamamlarken; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak son 16'ya adını yazdırdı.

Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna ise en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Peki, EURO 2020 son 16 turu maçları ne zaman? İşte EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri...

EURO 2020 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü yani bugün başlayacak. Her gün iki çeyrek finalistin belli olacağı maçlar, TRT 1 ve TRT 4 K'dan canlı yayımlanacak.

İşte EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri..