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EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020 yarı final heyecanı devam ederken, maçı kaçırmak istemeyen izleyiciler İtalya-İspanya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırmaya koyuldu.