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- EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 10:03
EURO 2020'nin ilk finalisti İtalya-İspanya maçı sonrası belirlenecek.
İki dev takımın mücadele edeceği yarı final maçı seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor.
Rakiplerini eleyerek yarı finale kadar yükselen İtalya ile İspanya bu kez final için yeşil sahada ter dökecek. Maçları yakından takip eden futbol severler, maçın detaylarını araştırıyor.
Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar..
İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak.
Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan zorlu müsabaka İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumunda oynanacak.
Zorlu müsabaka TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Öte yandan maç, TRT 1'in internet yayını üzerinden de izlenebilecek.