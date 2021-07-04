EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki EURO 2020 yarı final maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç takvimi...

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final heyecanı için geri sayım başladı.

İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020 çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, İsviçre'yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya ile eşleşirken, Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka'nın rakibi ise Ukrayna'yı 4-0'la geçen İngiltere oldu.

Peki EURO 2020 yarı final maçları ne zaman? İşte EURO 2020 yarı final eşleşmeleri...

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmalar, TRT 1, TRT 4K, TRT Radyo 1 ile trtizle.com'da canlı yayımlanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı 22.00: İtalya - İspanya

7 Temmuz Çarşamba 22.00: İngiltere - Danimarka

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