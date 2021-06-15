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- EURO 2020'de dev maç: Fransa-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'de dev maç: Fransa-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'de F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Fransa-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 09:48
- Güncelleme : 17.06.2021 - 01:04
FRANSA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya-Fransa maçı, 15 Haziran Salı günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak rakibini, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Münih Arena'da ağırlayacak.
Erken final niteliğindeki Fransa - Almanya maçında, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.
Karşılaşma TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.