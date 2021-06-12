EURO 2020'de ikinci sınav: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Peki Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'yla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan A Milli Takımımız, 2. sınavına Galler karşısında çıkacak.

Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, bu maçta sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak ve Gareth Bale önderliğindeki Galler'i devirerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bu noktada futbolseverler, Türkiye-Galler milli maçına odaklanmış durumda. Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Galler maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı, 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TRT 1'den naklen yayımlanacak olan karşılaşmayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).