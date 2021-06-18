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- EURO 2020'de tarihi maç: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'de tarihi maç: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 D Grubu mücadelesinde İngiltere ve İskoçya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 11:46
- Güncelleme : 18.06.2021 - 14:52
İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EURO 2020 D Grubu maçında İngiltere ile İskoçya bugün Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00'de başlayacak olan arşılaşma; TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
İngiltere gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı tek golle yenerken, İskoçya ise Çekya karşısında gol atamadan 2-0 mağlup oldu.
İNGİLTERE-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pickford, Mings, Stones, Trippier, Walker, Mount, Rice, Foden, Philips, Sterlin, Kane
İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Cooper, McGinn, Robertson, O'Donnell, Armstrong, McTominay, Dykes, Christie