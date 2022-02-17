Ev alıcılarına müjde! Konutta KDV indirimi nasıl olacak? Fiyatları eritecek sistem...

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların cebini rahatlatacak yeni bir KDV modeline geçiş yapılıyor. Böylece, evin metrekaresi ve fiyatı arasındaki istikrarsızlık son engellenecek.

Türkiye'de son yıllar ev fiyatları bir hayli yükselmiş durumda.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir hayale dönüşürken, ekonomik sistemde yeni adımlar atılmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev fiyatlarında düşüş sağlayacak yeni sisteme dair çalışmalarını sürdürüyor.

Konut fiyatlarında yaşanan artışlar sonrasında KDV indirimi sağlanarak fiyatlardaki istikrarsızlığın önüne geçilmesi hedeflenecek. Çalışmaları süren KDV indirimi kapsamında evin metrekaresi KDV tutarında belirleyici rol olacak.

Peki, 2022 konutta KDV indirimini nedir, nasıl işleyecek? KDV indirimi, ev fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte konunun ayrıntıları...

KONUTTA KDV İNDİRİMİ: METREKARE ÇÖZÜMÜ

Mevcut sistemde konutlarda KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyor.

Bir konut 150 metrekare olduğunda yüzde 8 KDV ödenirken, metrekare 150’nin üstüne çıktığında örneğin 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18’e çıkıyor.

Bu durum da hem tüketici hem de sektörün şikayetine neden oluyordu.

FİYATLARA ETKİSİ

Yeni modelle 151 metrekare olan bir konuta ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Buna göre, 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 1 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak.

Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor.

Yeni sistemle 1 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek bu tutar da bin 192 liraya denk gelecek. Kalan bölüm yine yüzde 8 üzerinden hesaplanacak. Yeni modelle ödenecek tutar 80 bin 656 liraya denk gelecek.