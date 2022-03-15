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    Ev hanımlarının gizli formülü! Yumuşatıcıyı cezvede kaynatın, etkiyi görün...

    Eve sinen kötü kokulardan kurtulmanın yollarını sıklıkla ararız. Peki çamaşırlarınızın güzel kokması için kullandığınız yumuşatıcı eve sinen kötü kokulardan arınmak için kullanmayı denediniz mi...
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:11
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    Ev hanımlarının gizli formülü! Yumuşatıcıyı cezvede kaynatın, etkiyi görün...

    Yaşam alanlarımızın her zaman mis gibi kokmasını elbette ki isteriz. Ancak bazen istenmeyen kötü kokular oluşabilir, hatta evinize sinebilir.

    Özellikle balık gibi kokan yemeklerin ardından "nasıl gidecek bu koku" diye kara kara düşünüyorsanız, korkmayın.

    Oda parfümleri, tütsüler, kolonya, çamaşır suyu...

    Her birini denediniz ancak sonuç değişmiyorsa, bir önerimiz daha var.

    Evinizi saran ferah ve temiz kokuya ulaşmanın yolu, aslında çok basit.

    YUMUŞATICIYI CEZVEDE KAYNATIN

    Evde kalıcı güzel koku istiyorsanız çözümü yumuşatıcı kaynatmak.

    Evinizde bu iş için ayırdığınız bir cezve ile cezvenin yarısını yumuşatıcı doldurarak kaynatabilir, ardından buharlaşan ve havaya karışan yumuşatıcı ile evin dört bir yanı misler gibi kokabilir.

    Evinizde sprey parfüm vs gibi şeyler kullanmak yerine bu yöntem ile uzun süreli evinizi hoş koku sağlayabilirsiniz.

    Ev hanımlarının gizli formülü! Yumuşatıcıyı cezvede kaynatın, etkiyi görün... #1


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