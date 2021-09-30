Ev sahibi vefat ederse kiracı ne yapmalı

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki hak davasına bir yenisi daha eklendi. Kiracı ya da ev sahibinin ölmesi durumunda, kira sözleşmesinin geçerli sayılıp sayılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte ev arayan ancak bulamayan kiracıların sayısı artmaya başladı.

Ev sahipleri türlü bahanelerle kiracıları evden çıkarırken, mülkü değerinin üstünde bir fiyata başka bir kiracıya vermeye çalışıyor.

Bu durum kiracıları zor duruma sokarken, kiracı haklarından habersiz olanlar ise bu şartları kabullenmek zorunda kalıyor.

Ev bulamama, artan kira fiyatları derken bu tartışmaya bir yenisi daha eklendi...

Kiracının ölmesi halinde kira sözleşmesinin devam edip etmeyeceği, kalan mirasçıların kiracı durumuna düşüp düşmeyeceğine ilişkin sorular yargıya taşındı.

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki hak davası bitmezken, yargı bu konu hakkındaki kararını verdi.

Peki, Ev sahibinin ya da kiracının vefatı ile kira sözleşmesi geçersiz sayılır mı? Kira sözleşmesi kime devredilir? İşte detaylar...

EV SAHİBİ YA DA KİRACI ÖLÜRSE KİRA SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZ SAYILIR MI?

2005 yılında taşınmazını kiraya veren mülk sahibinin 2007 yılında vefat etmesi üzerine evden çıkartılmak istenen bir kiracı, durumu yargıya taşıdı. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin reddettiği dava temyiz edildi.

Yüksek Mahkeme; kira sözleşmesinin kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğini, mülk sahibinin ölümü durumunda tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığına hükmetti.

Karada şu ifadeler yer aldı;

“Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer.

Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

EV SAHİBİ KİRACIYI KOLAYCA EVDEN ÇIKARTABİLİR Mİ?

Ev sahibi sözleşmesi devam ettiği sürece, kiracıyı kafasına göre evden çıkaramaz.

Eğer ev sahibi tarafından haklı gerekçeler varsa kiracıya ihtarname çekilir.

Bunlar dışında;

Kentsel dönüşüm

Gayrimenkul satışı

Ev sahibinin eve ihtiyacının olması gibi durumlarda kiracı evden çıkarılabilir.

Ancak bunun için yine kiracıya önceden Haber verilmesi gerekmektedir.

KİRACILARIN YASAL HAKLARI NELERDİR?

Sigorta ve vergi ödemelerini ev sahibi karşılar.

Tadilat masraflarını yine ev sahibi karşılamak zorundadır.

Kiracı evdeki sorunları ev sahibine bildirmekle yükümlüdür.

Konutta oluşan sorunlar ev sahibinden talep edilebilir.

Eğer konutta oluşan sorunlar kiracı tarafından gideriliyorsa, kira indirimi istemek hakkıdır.

Kira kontratı, son tarihten 15 gün önce yeni bir sözleşme imzalanmamışsa yenilenir.

Eşyalı evlerde yıpranma payı kiracıdan talep edilemez.

Kiracı evi tutarken verdiği depozito bedelini geri alabilir.

Zamanında ödenmeyen kiralar için, ekstra ücret talep edilemez.

Sözleşme süresi dolmadan ve haklı bir gerekçe olmadan kiracı çıkarılamaz.

Kullanımla ilgili yan giderler ev sahibi tarafından karşılanır.