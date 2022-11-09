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    Ev sahipleri dikkat! Tapuda yeni dönem başlıyor! 81 ili kapsıyor..

    Tapu müdürlüklerinde yeni bir dönem başladı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçilecek..
    • 09.11.2022 - 09:58
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    Ev sahipleri dikkat! Tapuda yeni dönem başlıyor! 81 ili kapsıyor..

    Tapuda yeni bir dönem başlıyor. Daha önce pilot bölgelerde denenen uygulama tüm Türkiye'de hayata geçti. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) artık Türkiye genelinde kullanılıyor.

    Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde yaşanan dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki sisteme okutacak. Daha sonra parmak izleri ile sistemdeki veriler karşılaştırılacak.

    Ev sahipleri dikkat! Tapuda yeni dönem başlıyor! 81 ili kapsıyor.. #1

    Parmak izi ile doğrulama yapılacak

    Konu hakkında açıklama yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor.Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi alındığı zaman, nüfustaki parmak izi ile de kontrol sağlanmış oluyor. Doğrulama kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanmış oluyor"

    Tapu müdürlüklerinde işlem yapacak vatandaşlara SMS ile uyarı mesajları gönderiliyor. Gönderilen mesajlarda yeni uygulamaya geçildiği, yeni kimlik kartlarının çip kısmında herhangi bir sorun olmaması gerektiği hatırlatılıyor..


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