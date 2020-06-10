Ev yapımı Çilekli Milkshake tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği Milkshake, çilekli aromasıyla hem içinizi serinletecek hem de tatlı krizlerinize lezzetli bir seçenek olacak…

Yaz mevsiminin en renkli meyveleri tezgahları şenlendirirken, onlarla birbirinden lezzetli tatlıları ve içecekleri hazırlamak bize düşüyor. Sıcak havaların habercisi kokusuyla herkesin sevgilisi çilek, bugün en soğuk ve lezzetli haliyle bardaklarınızı doldurmak için mutfaklarınıza geliyor.

Bu akşam sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapmaya ve geleceğe güzel anı bırakmaya ne dersiniz? Hazırladığınız bardakların fotoğrafını çekip nefisyemek.com instagram sayfamıza atın, biz de hikayemizde paylaşımınıza yer verelim…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Çilekli Milkshake Tarifi VİDEO

BUZ GİBİ: ÇİLEKLİ MİLKSHAKE

İstediğiniz meyveyle 5 dakikada hazır hale getirebileceğiniz tarif bizden, en büyük boylarından bardakları seçmek sizden.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

1 su bardağı çilek

400 ml süt

6 yemek kaşığı kaymaklı dondurma

YAPILIŞI

Yıkayıp ayıkladığınız çilekleri, soğuk sütü ve kaymaklı dondurmayı mutfak robotuna koyun. Yoğun bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Bardaklara alın ve soğuk olarak servis edin. Dilerseniz içerisine buz parçaları da ekleyebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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